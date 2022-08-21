Москвичей предупредили об усилении дымки в столице на следующей неделе Синоптик Тишковец предупредил жителей Москвы об усилении дымки на следующей неделе

Фото: Сергей Киселёв/АГН «Москва»

В Москве в 1,5 раза усилится концентрация веществ горения, из-за чего столицу накроет дымка на следующей неделе, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва». По словам синоптика, метеорологические условия в ходе грядущей семидневки станут неблагоприятными с экологической точки зрения. Тишковец объяснил, что это случится из-за юго-восточного выноса воздушных масс, со стороны Рязанской и Владимирской области, так как там горят торфяные болота.

Метеоусловия на предстоящей неделе будут неблагоприятными, особенно в начале недели, с точки зрения экологической ситуации. Сохранится юго-восточный вынос воздушных масс, где горят торфяные болота в Рязанской и Владимирской области. Соответственно, все эти частички продуктов горения будут поступать в атмосферу столицы и столичного региона. Концентрация веществ будет только увеличиваться, — заявил Тишковец.

Специалист указал на ухудшение видимости обзора ввиду экологической ситуации.

Москвичи с 17 августа жалуются на запах гари и смог. В МЧС сообщили, что причиной такой метеоситуации стали лесные пожары в Рязанской области. Накануне сообщалось, что смог отступил, однако 20 августа жители столицы вновь заметили дымку в воздухе.