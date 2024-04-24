Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ближайшие дни В Москве прогнозируются гроза с дождем и усиление ветра 25 и 26 апреля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жителей Москвы ожидает гроза с дождем и усиление ветра в четверг и пятницу, 25 и 26 апреля, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства. Там уточнили, что скорость порывов ветра может достигать 14 метров в секунду. Москвичей попросили быть внимательными при нахождении на улице в непогоду.

По прогнозам синоптиков, в четверг, 25 апреля, и в пятницу, 26 апреля, в столице ожидается дождь, возможна гроза и усиление ветра с порывами до 14 м/с. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, — говорится в публикации.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал NEWS.ru, что в Москве ожидается аномальное потепление в ближайшие дни. Так, уже 24 апреля воздух прогреется до 15 градусов. После этого 25 апреля температура поднимется до 22 градусов, жаркая погода сохранится и 26 апреля.

Также ранее Шувалов предупредил, что в конце апреля в средней полосе и на юге европейской территории России погода будет с очень сильными отклонениями. Так, от Костромы до Краснодара температура воздуха ожидается на 6–8 градусов выше нормы. Во многих населенных пунктах средней полосы показатели термометров будут превышать абсолютные максимумы месяца.