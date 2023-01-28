Москвичей предупредили об экстремальной погоде субботней ночью В Москве с вечера 28 января ожидает гололед и сильный туман

В Москве с вечера 28 января и до утра 29 января ожидается гололед и сильный туман, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Отмечается, что видимость на дорогах снизится до 200-700 метров.

В связи с погодными условиями рекомендовано по возможности отказаться от поездок.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 30 и 31 января в Москве прогнозируется снегопад. По его словам, высота снежного покрова достигнет 29–34 см, но серьезных заморозков не ожидается. Он подчеркнул, что погода в Москве снова похожа на традиционно зимнюю.

С начала уходящей недели в столице наблюдалась плюсовая температура, местами отмечались осадки в виде дождя, а тающие лед и снег доставляли неудобства на дороге.

Тишковец до этого рассказывал, что февраль в Центральной России будут сравнительно теплыми для этой части страны, несмотря на то, что после Нового года там наблюдалась экстремально холодная погода. При этом он не исключил появление «волн холода» в марте.