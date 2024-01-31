Москвичей предупредили об аномальной погоде в первые дни февраля Метеоролог Позднякова: в начале февраля в Москве будет аномально теплая погода

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В первые дни февраля в Москве ожидается аномально теплая погода, предупредила метеоролог Татьяна Позднякова. В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт подчеркнула, что временами будет идти дождь со снегом. В начале февраля атмосферное давление при этом резко понизится.

Неделя ожидается теплой — по январским меркам. Аномалия температуры воздуха составит 3–5 градусов, — уточнила метеоролог.

В Гидрометцентре России тем временем сообщили, что на регион распространяются теплые и влажные воздушные массы с Атлантики. Из-за этого ожидается облачная погода с осадками. В конце рабочей недели будет тепло, но на выходных температура вновь опустится до минусовых значений.

1 февраля будет облачно с прояснениями, воздух днем прогреется до одного градуса тепла. Пешеходов призвали быть внимательными на дорогах из-за гололедицы. В пятницу, 2 февраля, ожидаются небольшие осадки, температура воздуха днем будет колебаться от минус четырех градусов до одного градуса тепла. 3 февраля в Москве похолодает: днем температура будет уходить в минус. Также может начаться небольшой снег.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее рассказал, что жителей и гостей Москвы ожидает неоднородная погода на неделе. Он предупредил, что с 31 января атмосферное давление может резко понизиться.