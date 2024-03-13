Москвичей предупредили о задержках электричек Киевского направления МЖД: поезда Киевского направления задерживаются по техническим причинам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поезда Киевского направления в сторону Подмосковья задерживаются по техническим причинам, сообщила пресс-служба Московских железных дорог. В организации уточнили, что электрички МЦД-4 следуют с увеличенным интервалом по маршруту к Апрелевке. В МЖД добавили, что все необходимые меры для исправления ситуации принимаются.

В настоящее время по техническим причинам в пути задерживаются поезда Киевского направления в сторону области. Поезда МЦД-4 следуют с увеличенным интервалом в сторону Апрелевки. Ожидаются задержки пригородных поездов из области в сторону Москвы. Следите за объявлениями на станциях, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что электричка «Орлан», следовавшая из Екатеринбурга в Челябинск, утром 8 марта встала на путях посреди леса. В пресс-службе Южно-Уральской железной дороги сообщили, что электропоезд задержался на полтора часа по техническим причинам.

Представители железной дороги добавили, что после полуторачасовой задержки состав отправился по маршруту. Конкретную причину остановки не назвали. Позднее в Сети появились фотографии из застрявшего поезда. Снимок сделала одна из пассажирок.