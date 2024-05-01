Москвичей предупредили о возможном снеге на следующей неделе Синоптик Тишковец: в Москве может выпасть снег 6 мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей Москвы могут ждать осадки в виде снега в понедельник, 6 мая, рассказал РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, на улицах столицы также прогнозируется гололедица.

В понедельник за холодным фронтом местами пройдут небольшие скоротечные осадки в разном агрегатном состоянии — в небе даже кое-где могут появиться символические белые «мухи», — рассказал Тишковец.

Синоптик добавил, что ночью температура в столице может уйти в небольшой минус. При этом после полудня воздух прогреется только до плюс 7–9 градусов. Кроме того, предутренние заморозки ожидаются в Москве утром во вторник, 7 мая. Днем прогнозируются незначительные локальные осадки, температура составит от 5 до 10 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов сообщил, что жителей Москвы ждет похолодание из-за надвигающегося холодного фронта. По его словам, в конце недели температура воздуха опустится до 8 градусов тепла. Кроме того, заморозки ожидаются в ночь на субботу, 4 мая.

Вместе с этим главный специалист Московского Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в мае температура воздуха в столице будет выше климатической нормы. Ливневых дождей в городе пока не ожидается.