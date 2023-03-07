Москвичей предупредили о «температурных качелях» в конце недели Вильфанд: ночью 11 марта похолодает до минус 16, а 12 марта потеплеет до плюс 4 градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В субботу, 11 марта, и воскресенье, 12 марта, в столичном регионе ожидается нестандартная погода: в ночь на 11 марта похолодает до минус 16 градусов, тогда как днем 12 марта потеплеет до плюс четырех градусов, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, погода 12 марта в Москве и Подмосковье будет по-настоящему теплой.

11 марта, в субботу, температура совершит очередной кульбит, напоминающий погоду 8 марта. Будет очень нестандартная синоптическая ситуация — <...> [ночные] температуры будут в диапазоне от минус 16 до минус 11 градусов. И затем очередное повышение температуры, и повышение во второй половине дня от плюс 1 до минус 4. И небольшой снег, — сказал Вильфанд.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов сообщил о резком скачке температуры 8 марта. По его словам, с утра в столице будет морозно до 10–12 градусов на столбике термометра, а после обеда воздух прогреется до нуля градусов.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что метеорологическая весна придет в Москву только в апреле, а март в столице теплым не будет. По его словам, весна в городе начнется с усиления морозов и снегопадов.