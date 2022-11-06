Москвичей предупредили о снегопаде и корке льда на дорогах Синоптик Тишковец предупредил жителей Москвы о снегопаде и корке льда на дорогах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве после полуночи начнется снегопад. По его словам, выпадение осадков продолжится до 06:00. Синоптик в своем Telegram-канале предупредил автолюбителей о появлении корки льда на дорогах столичного региона и соседних областей. Тишковец добавил, что 6 ноября в районе 21:00 выпадет мокрый снег в западных районах Подмосковья.

В Подмосковье мокрый снег начнется с 21:00 в западных районах, а в Москве снежные заряды ожидаются после полуночи, с пиком в 3 часа ночи, и продолжатся до 06:00. В результате осадков и околонулевой температуры на дорогах столичного региона и соседних областей появится корка льда толщиной 0,5-2 мм, — заявил Тишковец.

По словам метеоролога, в дневное время начнется «мощное потепление», из-за чего ледяная корка на дорогах растает.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что на трассе М-11 в Подмосковье произошло крупное ДТП с участием 11 машин. В результате аварии никто не пострадал. К дорожно-транспортному происшествию привели плохие погодные условия.