Москвичей предупредили о снегопаде 8 мая Гидрометцентр: мокрый снег и +7 ждут москвичей 8 мая

Фото: АГН «Москва»

Облачная погода с прояснениями, а также осадки в виде дождя и мокрого снега ожидают жителей Москвы в среду, 8 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра. Отмечается, что днем столбики термометров покажут 5–7 градусов тепла, а ночью температура может опуститься до –3 градусов.

Ветер в этот день будет иметь северо-западное направление и скорость 7–12 м/с, местами возможны порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба. Аналогичные погодные показатели синоптики обещают и в Подмосковье.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что в День Победы в Москве возможны заморозки и мокрый снег. По его словам, в ночь на 9 мая столбики термометров опустятся до –1 градуса, а в дневное время будет порядка 3–4 градусов тепла. Кроме того, из-за сильного ветра ощущение холода усилится.

7 мая в Москве начался первый майский снегопад. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объяснил, что в резком похолодании виноват циклон под названием «Гулла», который принесет на Русскую равнину заморозки, снег и дожди. В свою очередь начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что вплоть до 12 мая в Центральной России ожидается сильное похолодание.