Москвичей предупредили о снеге и гололедице Синоптик Леус: снег и гололедица ожидаются в Москве 15 ноября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снег и гололедица ожидаются в Москве во вторник, 15 ноября, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в интервью РИА Новости. По его словам, погода ожидается облачная, а температура воздуха в столице опустится до нуля.

Погода ожидается облачная, во второй половине дня пройдет снег, местами гололедица. Температура воздуха в Москве — около нуля, по области — от минус 4 до плюс 1 градуса. В вечерние часы в регионе начнет формироваться снежный покров, высота которого к утру завтрашнего дня достигнет 3–5 сантиметров, — сказал Леус.

Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный, 3–8 метров в секунду. Он добавил, что атмосферное давление будет падать и к вечеру барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба, что соответствует нормальным значениям.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о похолодании до 22–29 градусов ниже нуля в отдельных регионах России. В ближайшие три дня резко похолодает в Челябинской, Курганской, Свердловской, Архангельской областях, Ненецком, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах и Коми.

До этого сообщалось, что в Москве в среду, 16 ноября, ожидается похолодание до пяти градусов мороза днем и рост снежного покрова до трех сантиметров. Погода в столице станет по-настоящему зимней.