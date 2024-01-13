Москвичей предупредили о сильных морозах МЧС: 13 января в Москве ожидается сильный мороз минус 30 градусов

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В ночь и утро субботы, 13 января, в Москве ожидается сильный мороз до минус 30 градусов по Цельсию, предупредили в столичном главке МЧС. Согласно сообщению, синоптики Росгидромет прогнозируют неблагоприятные погодные условия.

Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ночные и утренние часы 13 января местами в Москве ожидается сильный мороз минус 30 градусов по Цельсию, — предупредили спасатели.

МЧС обратилось к москвичам и гостям столицы с рекомендацией одеваться соответственно погоде, избегать оголения щек, ушей, носа, запястий, пальцев и щиколоток, предпочитать многослойную одежду, а обувь держать сухой. Также в ведомстве посоветовали аккуратнее передвигаться на морозе, использовать головной убор, укрываться от ветра и искать укрытие в помещениях, таких как магазины или подъезды жилых домов.

Спасатели также предупредили о том, что после пребывания на морозе не следует сразу употреблять горячие напитки или принимать горячий душ или ванну, чтобы избежать резкой смены температуры, которая может оказать нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Рекомендуется дать организму 20-30 минут на адаптацию к комнатной температуре.

Терапевт Варвара Рубан ранее предупредила, что морозная погода может представлять серьезную опасность для здоровья, главные риски связаны с переохлаждением органов дыхания и конечностей. Она также отметила, что одежда в такую погоду должна защищать от холода не только все тело, но и лицо.