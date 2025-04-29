Москвичей предупредили о сильном ветре МЧС: в Москве ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду, сообщает столичное управление МЧС. Жителям города рекомендовано обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

В период с 10:00 часов с сохранением до конца дня 29 апреля в Москве местами ожидается усиление юго-западного ветра порывами, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вторник, 29 апреля, будет пасмурным и прохладным. Температура воздуха не превысит +10 градусов. В течение всего дня будет моросить дождь: суммарно выпадет около 3,6 мм осадков. Это хорошая новость для людей с аллергией, так как осадки собьют часть березовых сережек.

Тем временем ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что аномальные заморозки зафиксированы в подмосковном Клину, установлен новый температурный рекорд. По его данным, столбики термометров ночью опускалась до 5,9 градуса ниже нуля впервые с начала века.

27 апреля Леус заявил, что ночные заморозки зафиксировали почти на всей территории Московского региона. В частности, на столичной метеостанции на ВДНХ минимальная температура составляла минус 0,3 градуса. При этом в центре Москвы показатели не опускались ниже нуля градусов.