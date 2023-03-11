Москвичей предупредили о сильном ветре и мокром снеге в воскресенье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Осадки и сильный ветер ждут жителей московской агломерации в воскресенье, предупреждает Комплекс городского хозяйства столицы на своей странице «ВКонтакте». Автомобилистам придется быть внимательнее на дороге из-за гололедицы.

Согласно прогнозам синоптиков, завтра в течение всего дня в столице ожидаются дождь, мокрый снег, снег, местами сильные, возможно образование гололедицы. Местами порывы ветра до 18 м/с, — сообщает ведомство.

Москвичей призвали быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Гидрометцентр 11 марта повысил уровень погодной опасности до «оранжевого» из-за ледяного дождя. По данным метеорологов, осадки будут идти с 21:00 субботы до 09:00 воскресенья в нескольких районах столицы.