Москвичей предупредили о сильном снеге и заносах на дорогах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ночи на 14 и 15 декабря в Москве ожидаются сильный снегопад и заносы на дорогах. Снегопад компенсирует гололедицу, однако из-за сильного ветра на дорогах вырастут сугробы, сообщает РИА Новости.

Метеоролог добавил, что в среду, 14 декабря, температурный фон уже будет ближе к норме. Прогнозируется сильный снегопад, особенно в ночное время.

Это хорошо, с одной стороны, потому что гололедицы будет меньше. После такого понижения температуры снег ее минимизирует, но, поскольку действительно снег сильный и ветер от 5 до 10 метров в секунду, прогнозируются заносы на дорогах, — сообщил глава Гидрометцентра.

В течение последних 12 часов в Московской области местами выпало более половины месячной нормы осадков. В Можайске, к примеру, за указанное время выпало 25 миллиметров осадков, что составляет 55% от всей месячной нормы декабря.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что в европейской части страны, в Поволжье и на Урале ожидается потепление. Эксперт пояснил, что глубокий циклон перемещается со стороны Молдавии через запад Украины и Белоруссию. По его словам, в начале недели будут очень теплые воздушные массы.