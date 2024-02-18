Москвичей предупредили о сильной погодной опасности в понедельник Вильфанд: в Москве ожидается очень сильная гололедица

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В грядущий понедельник, 19 февраля, москвичи столкнутся с «очень сильной» гололедицей, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает агентство «Москва». По его словам, причина такого явления — понижение температуры.

Температура в Москве сейчас перевалила через 0 градусов. Завтра будет очень сильная гололедица, потому что температура понизится, — сказал Вильфанд.

Он добавил, что в ночь на понедельник температура воздуха опустится до минус 8 — минус 6 градусов, а днем 19 февраля ожидается от минус 5 до минус 3 градусов мороза.

Ранее Вильфанд назвал ненормальной нынешнюю погоду зимой, поскольку оттепели чередуются с аномальными морозами и снегопадами. По словам эксперта, подобная высокая плотность снега не наблюдалась уже несколько десятилетий.

До этого синоптик Александр Шувалов заявил, что весна придет в Москву своевременно, но будет похожа на заканчивающийся зимний сезон благодаря противоречивому характеру. По его словам, капризы погоды будут проявляться в виде резких перепадов температур.