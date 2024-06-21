Москвичей предупредили о серьезном похолодании Синоптик Вильфанд заявил о существенном похолодании в Москве на следующей неделе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвичей ждет существенное похолодание на следующей неделе, с 24 по 30 июня, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик подчеркнул, что днем на выходных и в начале недели температура достигнет 19-24 градусов тепла.

Температура воздуха в Москве в выходные и в начале недели будет от 9 до 14 градусов в ночные часы, днем — 19–24. К среде и четвергу похолодает до 16–21 градуса в дневное время. А к концу недели столбики термометров поднимутся до отметки 25 градусов, — пояснил Вильфанд.

Синоптик уточнил, что всю следующую неделю в столице будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Он отметил, что перемещение холодных масс из Арктики будет играть более серьезную роль, чем солнечная энергия.

Сейчас, в период летнего солнцестояния, солнечные лучи обладают максимальной энергией и способствуют установлению жаркой погоды. Но перемещение холодных масс из Арктики будет играть более значительную роль, чем солнечная энергия, — заключил синоптик.

Ранее Вильфанд рассказал, что июнь 2024 года стал самым дождливым в Москве за последние 145 лет. По его словам, количество осадков превысило все значения. Он уточнил, что первые 20 дней летнего месяца оказались очень теплыми и супервлажными.