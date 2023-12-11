Москвичей предупредили о самом мощном за последние полвека снегопаде Синоптик Тишковец: к концу недели Москву накроет мощнейший за полвека снегопад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Текущая неделя в центральной части России будет характеризоваться необычайно затяжными снегопадами, рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире шоу «Соловьев Live», фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале. Температура, по его словам, повысится до показателей, соответствующих климатической норме. Осадки будут умеренными до пятницы, однако уже с 15 декабря сработает «накопительный эффект» — и Москву накроет сильнейший за последние полвека снегопад, предупредил специалист.

Осадки, за исключением пятницы, не будут носить экстремальный характер, но такой накопительный эффект, который нас впечатлит. И до воскресенья включительно в Москве <...> будет порядка 50–55 миллиметров, а это почти что месячная норма. Особенно ненастной будет пятница, когда за сутки средиземноморский циклон принесет в Москву до 19–24 миллиметров осадков, — рассказал Тишковец.

Согласно статистике, последний раз подобное количество осадков фиксировалось 57 лет назад. Тогда снежный покров в Москве составил чуть более 17 миллиметров.

Ранее об аномальных снегопадах москвичей также предупреждал синоптик Александр Шувалов. По его словам, температура воздуха при этом достигнет минус 15 градусов.