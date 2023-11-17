Москвичей предупредили о резком похолодании и снеге в выходные дни Синоптик Шувалов: в выходные в Москве ожидается до минус 11 градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В выходные, 18 и 19 ноября, в Москве ожидается понижение температуры до −11, заявил NEWS.ru руководитель Прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, выпадет небольшой снег.

В выходные дни, 18 и 19 ноября, в Москве температура понизится. В ночные часы ожидается пять — десять градусов мороза, днем — до 11 градусов мороза. Аналогичная погода прогнозируется и в начале следующей недели, — заявил Шувалов.

Он добавил, что несмотря на минусовые температуры, начало зимы в столице будет бесснежным.

Даже если осадки выпадут, то быстро исчезнут, — резюмировал он.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что метеорологическая зима в столичном регионе начнется 17 ноября. По его словам, в этот день произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений.