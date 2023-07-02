Москвичам пообещали тридцатиградусную жару Синоптик Тишковец: воздух в Москве на следующей неделе прогреется до 30 градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К концу следующей недели воздух в Москве может прогреться до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий прогнозист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, резкое потепление должно прийти в столичный регион ближе к выходным.

Максимальная температура в начале недели составит плюс 22-27 градусов, и с каждым днем по градусу будет расти — к концу рабочей недели столбики термометров поднимутся уже до плюс 25-30 градусов, — сказал Тишковец.

По словам синоптика, ночью температура в столичном регионе будет не ниже плюс 13-18 градусов.

Он добавил, что в Москве на неделе могут пройти дожди. Велика вероятность кратковременных осадков ночью и утром в понедельник, 3 июля, а также с 5 по 8 июля в нескольких районах столицы, уточнил Тишковец.

Между тем в Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности. По данным Гидрометцентра, вечером 2 июля в столичном регионе ожидается гроза и сильный ветер с порывами до 17 м/с. «Желтый» уровень погодной опасности продлится с 21:00 2 июля по 21:00 3 июля. До и после этого времени в Москве и области ожидается благоприятная погода.