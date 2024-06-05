Москвичей предупредили о резкой смене погоды Городское хозяйство Москвы: в столице ожидаются ливневые дожди, грозы и град

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Резкое ухудшение погоды ожидается в Москве в среду, 5 июня, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства. Жителей и гостей города предупредили о ливневом дожде и грозе, порывы ветра будут достигать скорости до 17 метров в секунду. Кроме того, в некоторых районах Москвы прогнозируется град.

По прогнозам синоптиков, после 14:00 в столице местами ожидается ливневый дождь, гроза, при грозе порывы ветра 15–17 м/с, в отдельных районах города — град, — говорится в публикации.

Москвичей призвали быть предельно внимательными на улице в непогоду. Жителям города не рекомендуется укрываться от дождя под деревьями, а также парковать вблизи них транспортные средства.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в южных районах Красноярского края и на юге Западной Сибири ожидаются заморозки. Кроме того, сильный ветер с крупным градом обрушится на Урал. По словам Вильфанда, летом всегда наблюдается много опасных явлений, связанных с ветром и дождями.

До этого руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов говорил, что с 5 июня жителей и гостей Москвы ждет июльская жара. Ожидалось, что воздух в столице прогреется до 28 градусов.