Москвичей предупредили о резких колебаниях давления Синоптик Позднякова предупредила жителей Москвы о резких колебаниях давления

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Резкие колебания атмосферного давления ожидаются в Москве на этой неделе, сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. По ее словам, это может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых и пожилых людей и обернуться для них головной и сердечной болями.

За сутки, с 10 до 11 января давление в Москве понизится с 751 до 733 мм ртутного столба. Это будет связано с нырянием атлантического циклона на восток Центрального федерального округа, — написала она.

При этом, отмечает синоптик, 12 января в тылу циклона давление снова начнет расти, а к 13 января вернется к нормальным показаниям. Также в эти дни будут значительными и колебания температуры воздуха, добавила она.

Ранее терапевт Евгений Тарасов заявил, что отказ от вредной пищи и алкогольных напитков поможет метеозависимым людям легче перенести приближающееся резкое потепление в Москве. Врач отметил, что также необходимо регулярно сдавать анализы на витамины и пить препараты, которые восполнят их дефицит, это поможет поддерживать здоровье и легко переносить любые погодные изменения.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в российской столице потепление начнется с 9 января. По его словам, в начале месяца жители Москвы столкнулись с «нормальной сибирской погодой», столбики термометров опустились до −20 градусов.