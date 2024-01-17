Москвичей предупредили о рекордных снегопадах «Фобос»: в Москве ожидаются рекордные снегопады 18 января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центр «Фобос» предупредил жителей московского региона о рекордных снегопадах и полуметровых сугробах в четверг, 18 января, в Крещенский сочельник, сообщает ТАСС. По словам ведущего специалиста центра Евгения Тишковца, в сам праздник Крещения Господня ожидается оттепель.

В ночь на четверг благодаря гребню антициклона станет малооблачно, температура воздуха в Москве понизится до минус 15–18 градусов, в Подмосковье — до 15–20 [градусов] мороза, — заявил Тишковец.

Он отметил, что в дневное время скажется влияние теплого атмосферного фронта, который будет двигаться с запада. В связи с этим на небе образуется множество многоярусных облаков. При этом после полудня, с 13–14 часов, начнется снегопад, который будет идти сутки.

В общей сложности за 24 часа выпадет 10–15 мм осадков, что составляет около четверти от месячной нормы. Тишковец подчеркнул, что может быть установлен суточный рекорд осадков для 18 января, который держится с 2013 года. Тогда показатель достиг 10 мм.

Также ожидается усиление юго-восточного ветра до 7–12 м/с, отдельные порывы могут достигать 15–20 м/с. Тишковец добавил, что это вызовет метели, которые ухудшат видимость на расстоянии до километра. При этом сугробы могут достигать 44–54 см, что в полтора раза превышает норму в середине зимы.

В ночь на 14 января в Севастополе выпала половина месячной нормы снега. Губернатор Михаил Развожаев рассказал, что в борьбе с последствиями осадков были задействованы 617 человек и 34 единицы спецтехники.