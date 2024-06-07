Москвичей предупредили о продолжающихся дождях 7 июня Гидрометцентр: 7 июня в Москве местами будет дождь и температура +26

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Переменная облачность, местами дождь и гроза ожидаются в Москве в пятницу, 7 июня, сказано на сайте Гидрометцентра России. Температура воздуха в столице прогреется до +26 градусов тепла.

Ветер в этот день будет иметь северо-западное направление и скорость 6–11 м/c. Атмосферное давление сохранится в пределах 744 мм ртутного столба. В ночь на субботу, 8 июня, похолодает до +12 градусов.

Синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что 6 июня в Москве был обновлен рекорд по дождевым осадкам. За сутки в столице выпало 59 мм дождя. Предыдущий рекорд был установлен в 1991 году — 58,2 мм.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что ближайшие выходные в Москве будут без дождей и аномальной жары. По его словам, пик самых сильных и интенсивных осадков уже пройден. Дальше погода в столице будет успокаиваться и становиться менее дождливой, добавил он.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого предупреждал, что на текущей неделе в Москве прольется большое количество осадков. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также добавил, что нынешняя температура в городе соответствует июльским показателям.