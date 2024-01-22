Москвичам рассказали о погоде в понедельник Синоптик Леус сообщил о приближении теплого фронта к Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К Москве приближается с запада теплый атмосферный фронт, сообщил в Telegram-канале ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, погода в столице ожидается без существенных осадков.

Сегодня погода в столице будет формироваться приближающимся с запада теплым атмосферным фронтом. В такой ситуации в регионе облачно, в начале дня — с прояснениями, без существенных осадков, — написал Леус.

Синоптик добавил, что температура воздуха в Москве не опустится ниже минус 8 градусов, порывы ветра достигнут 5–10 м/с. Атмосферное давление, по словам Леуса, составит выше нормы.

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов ранее заявил, что с середины недели в Москве ожидается аномальная оттепель. Синоптик сообщил, что воздух прогреется до нуля градусов. При этом в ночь на 23 января придут морозы: столбики термометров опустятся до минус 20 градусов.

Шувалов подчеркнул, что потепление в столице прогнозируется со вторника. 23 января температура повысится до минус 1–6 градусов в дневные часы, а со среды ожидается оттепель. Преимущественно на неделе, как подчеркнул синоптик, будет облачно, также прогнозируется небольшой снег.