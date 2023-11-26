Москвичей предупредили о приближении «черной метели» Тишковец: Москву вечером 26 ноября накроют снегопады с порывами ветра до 17 м/с

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вечером 26 ноября в Москве ожидается «черная метель», порывы ветра могут достигать 17 м/с, за сутки может выпасть до 26,5 мм осадков, или 50% от месячной нормы, таким прогнозом поделился в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Видимость же в городе ухудшится до 100 метров. Метеоролог не исключил, что возможен новый рекорд по количеству выпавших осадков, который зафиксировали в 1977 году.

В результате в Москве вечером в воскресенье начнется снегопад, который в ночь на понедельник и в утренние часы экстремально усилится. Порывы будут достигать 17 метров в секунду, поднимется «черная» метель, а видимость время от времени будет ухудшаться до 100 метров и менее, — сказал синоптик.

Ранее глава прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов назвал самые снежные дни, которые ожидаются на следующей неделе в Москве и области. По его словам, 27 и 30 ноября будут метели, снегопады, дожди и перепады атмосферного давления из-за «бенефиса циклонов».

По словам метеоролога, днем в понедельник, 27 ноября, ожидается от 0 до 2 градусов тепла, во вторник, 28 ноября, похолодает, ночью столбики термометров могут опуститься до 10 градусов мороза, днем — до −5.