Москвичей предупредили о потеплении и ледяном дожде до конца дня В Центре погоды «Фобос» предупредили москвичей о потеплении и ледяном дожде до конца дня

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

21 декабря в Москве ожидается повышение температуры воздуха, к вечеру возможен ледяной дождь, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. По ее словам, к Москве приблизится теплый атмосферный фронт, который станет причиной облачной погоды с небольшим снегом.

Во второй половине дня, ближе к вечеру, на фоне постепенного повышения температуры мы не исключаем вероятность гололедных явлений и местами ледяных дождей. Что касается температуры, то она постепенно повысится до минус двух — минус четырех градусов, в столичном регионе мы обещаем минус один — минус шесть, а вот вечером станет даже ещё теплее, — рассказала Волосюк.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об опасной погоде в некоторых регионах России. По его словам, особенно сложная погода будет в Башкортостане и Татарстане, где пройдет ледяной дождь. Костромскую, Ярославскую, Ивановскую, Владимирскую области ожидают морозы до 15–18 градусов, а Кировскую, Свердловскую области и Пермский край — до 22–26 градусов. В регионах Приволжского федерального округа пройдут ледяные дожди, а в Южном федеральном округе — сильный мокрый снег и дожди, предостерег метеоролог.