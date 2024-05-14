Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе «Фобос»: на следующей температура может упасть до +1

В Москве возможна еще одна волна холода на следующей неделе, сообщает портал «Метеовести» центра погоды «Фобос». При этом ночью температура может падать до +1 градуса.

В начале второй половины следующей недели возможна еще одна волна холода, но и она не заставит ночные температуры опустится ниже +1…+6, — говорится в сообщении.

Кроме того, в центре считают, что период заморозков в столичном регионе, можно считать завершенным. Дальнейший ход синоптических процессов на Русской равнине обещает постепенное возвращение температурных показателей к своей климатической норме, говорится в сообщении.

7 мая в Москве начался первый майский снегопад. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объяснил, что в резком похолодании виноват циклон под названием «Гулла», который принес на Русскую равнину заморозки, снег и дожди. В свою очередь начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что вплоть до 12 мая в Центральной России ожидается сильное похолодание.