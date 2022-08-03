Москвичей предупредили о пике жары в конце недели Метеоролог Шувалов: пик жары в Москве ожидается в пятницу и субботу

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В предстоящие пятницу и субботу, 5 и 6 августа, температура в Москве достигнет 30 градусов тепла, а в самом центре столицы поднимется до 32 градусов со знаком плюс. Об этом рассказал ТАСС руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он также отметил, что в воскресенье в город придут грозовые дожди и жара начнет спадать.

Продлится жара до выходных. Оборвется на самой высокой ноте в воскресенье: придут грозовые дожди, и температура понизится. К пятнице-субботе температура будет достигать максимума: это будет около 30 градусов, 31-32 градуса в пределах Садового кольца, — рассказал метеоролог.

Он добавил, что до воскресенья осадков в столице не ожидается, а ночи, несмотря на жару, будут комфортными, температура в это время суток будет составлять порядка 10-15 градусов тепла.

Также Шувалов пообещал москвичам, что в этом году в столице обязательно будет бабье лето, но конкретных сроко его наступления не обозначил.

Что такое бабье лето? Строгих сроков нет, так как это период хорошей и теплой погоды после первого осеннего ненастья. Так что мы без него не обойдемся никак, — сказал метеоролог.

Ранее Шувалов заявил, что аномально жаркая погода, которая накрыла Западную Европу, до России не дойдет. По его словам, особенно жаркие процессы в Европе постепенно заканчиваются, повторного резкого потепления пока не ожидается.