Москвичей предупредили о новой схеме хищения денег В Москве предупредили о схеме хищения денег под видом их декларирования

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Появилась новая схема хищения денег под видом их декларирования, сообщила прокуратура Москвы в своем Telegram-канале. Правоохранители привели в пример случай, когда пенсионерке позвонил «специалист финансового отдела» и попросил рассказать обо всех денежных средствах.

95-летней пенсионерке позвонил злоумышленник и, представляясь специалистом финансового отдела, сообщил ложную информацию о том, что необходимо декларировать все денежные средства, находящиеся у граждан, — говорится в сообщении.

Затем аферист узнал, что у женщины дома хранятся накопления в сумме 500 тысяч рублей, а также есть средства в банке. Злоумышленник убедил пенсионерку передать деньги его коллеге для декларирования и обещал, что позднее их ей вернут. Прокуратура отметила, что в итоге она отдала мошенникам 700 тысяч рублей.

Ранее правительство РФ не поддержало законопроект вице-спикера Госдумы Вячеслава Даванкова, предложившего считать мошенничество в отношении пожилых людей отягчающим обстоятельством. В официальном отзыве кабмина указано, что подобное обстоятельство не всегда будет осознаваться виновным лицом и способно привести к проблемам при квалификации преступления.

До этого управление ФСБ России по Москве и Московской области предупредило о росте фактов мошенничества в отношении сотрудников госучреждений, в том числе медработников и учителей, с целью хищения денег. Аферисты пишут гражданам и представляются сотрудниками правоохранительных органов, пытаясь узнать конфиденциальную информацию.