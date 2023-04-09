Москвичей предупредили о небывалом росте атмосферного давления Вильфанд: атмосферное давление в Москве приблизится к рекордным показателям 10 апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В понедельник, 10 апреля, в Москве ожидается очень высокое атмосферное давление. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, показатели будут отставать от рекордных на 2-3 миллиметра.

Прогнозируется очень высокое давление для этого времени года в понедельник — примерно 757–758 миллиметров ртутного столба. Дело в том, что в переходные сезоны, как правило, высокое давление бывает крайне редко, поэтому рекорд для этого дня — это 760 миллиметров ртутного столба. То есть мы будем очень близки к рекорду, — рассказал метеоролог.

Он добавил, что рекордные показатели атмосферного давления для 10 апреля были установлены в столице в 1967 году. Нормой для этого дня считается показатель в 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее Вильфанд рассказал, что на следующей неделе в Москве ожидается потепление до 16–18 градусов тепла. Он отметил, что такая погода соответствует майским нормам.

В свою очередь ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в пасхальное воскресенье, 16 апреля, москвичей ожидает теплая и солнечная погода. По его словам, столбики термометров могут подняться до отметки в 13 градусов тепла. В течение недели дневная температура будет доходить до +18 градусов.