Москвичей предупредили о небольшом дожде и сильном ветре Гидрометцентр: 26 июня в Москве будет кратковременный дождь и температура +24

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кратковременный дождь и температура до +24 градусов прогнозируются в Москве в среду, 26 июня, сообщается на сайте Гидрометцентра. При этом ожидается погода с переменной облачностью.

Днем в столице будет преобладать ветер северо-западного и северного направлений со скоростью 6–11 метров в секунду, Возможны местами порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба. В ночь на четверг температура может опуститься до +11 градусов.

Ранее Гидрометцентр России предупредил, что в Москве на 26 июня объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Местами порывы могут достигать 15 метров в секунду.

В свою очередь руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что в ближайшие дни в Москве ожидается повышение температуры. По его словам, в пятницу, 28 июня, столбики термометров вновь достигнут 30-градусной отметки. Метеоролог также отметил, что с 27 июня в столице не прогнозируется дождей.

Метеоролог Татьяна Позднякова считает, что в Москве не будет 33-градусной жары в ближайшие выходные, хотя погоду определит антициклон. Всю неделю, по ее словам, будет преобладать северный ветер, а это значит, что прогрев воздуха возможен только за счет трансформации, а не адвекции.