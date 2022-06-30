Москвичей предупредили о дождливых выходных Москвичей предупредили о небольших дождях в выходные

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

С субботы, 2 июля, москвичей ожидают небольшие кратковременные дожди, предупредил замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с «Москвой 24». Что касается температуры воздуха, 1 июля, в пятницу, будет до плюс 27 градусов днём и до плюс 14 ночью.

В субботу и воскресенье, 2 и 3 июля, прогнозируется небольшая облачность, температура воздуха 29–31 градус и кратковременный дождь.

Москва большая, где-то дождя не будет заметно. Это не какой-то сильный фронт, — отметил Цыганков.

В понедельник жителей столицы тоже ждёт переменная облачность и кратковременный дождь, температура воздуха — 26–31 градус днём и 13–18 ночью. Во вторник и среду, 5 и 6 июля, будет облачно с прояснениями, тоже небольшой кратковременный дождь. Город прогреется днём так же, как и в понедельник, а ночью — до 21 градуса.

Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов ранее рассказал, как помочь упавшему в обморок от жары. Пострадавшему человеку нужно в первую очередь вызвать скорую помощь, затем переместить в тень и понять, дышит ли он. Если человек не дышит и его сердце не бьётся, нужно делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, но больше ничего — чтобы не навредить.