Москвичей предупредили о надвигающемся тумане и плохой видимости

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Туман и ограничение видимости ожидается в Москве в ночь на понедельник, 28 августа, предупредили в столичном комплексе городского хозяйства. Там призвали автомобилистов быть внимательными на дороге.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 09:00 28 августа в столице ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 метров, — говорится в сообщении ведомства.

Власти города рекомендовали водителям строго соблюдать скоростной режим и дистанцию во время передвижения по Москве в сложных погодных условиях.

Ранее сервис «Яндекс.Расписания» сообщил, что в ночь на воскресенье, 27 августа, в московских аэропортах не вылетели вовремя порядка 23 авиарейсов. В аэропорту Внуково были задержаны 11 рейсов, в Шереметьево — пять, в Домодедово — шесть и еще один оказался отменен.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что с понедельника, 28 августа, погода в Москве начнет меняться. Метеоролог спрогнозировал в столице облачную погоду, временами сильные дожди. Это, по его словам, связано с изменением циркуляции воздушных масс в столичном регионе.