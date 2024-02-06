Москвичей предупредили о надвигающемся циклоне «Ольга» Тишковец: циклон «Ольга» принесет в Москву рекордные снегопады

Надвигающийся на Москву циклон «Ольга» принесет в столицу рекордные снегопады, заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в среду, 7 февраля выпадет около четверти от месячной нормы осадков — 9-12 мм, а сугробы на базовой метеостанции ВДНХ вырастут на 7-10 см.

В ночь на среду в столице нашей Родины благодаря промежуточному гребню антициклона немного распогодится, а морозы усилятся до минус 7 — минус 10, в Подмосковье — до минус 7 — минус 12. Завтра скажется влияние теплого атмосферного фронта, связанного с очередным североатлантическим циклоном по имени «Ольга», из-за чего с полудня зарядят снегопады, закружат метели с ухудшением видимости до 500 метров, — рассказал Тишковец.

Как отметил специалист, может быть побит рекорд этого дня 29-летней давности, когда в осадкомеры попало 9,5 миллиметра. Ветер ожидается юго-восточный, 5-10 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду. Эксперт добавил, что снегопад закончится к середине ночи четверга.