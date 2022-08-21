Москвичей предупредили о максимальной концентрации смога «Фобос»: концентрация гари в Москве достигнет максимума к утру 21 августа

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Москве к утру 21 августа концентрация взвешенных частиц в воздухе, из-за которых ощущается запах гари, достигнет максимума. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. Он посоветовал жителям столицы закрыть окна.

Закройте все окна! К утру гарь в Москве от пожаров на Рязанщине достигнет максимума концентрации, — сообщил Тишковец.

Запах гари и смог появились в южных, юго-западных и западных районах столицы 17 августа. Уровень загрязнения воздуха утром 18 августа оказался выше нормы на 30%, а 19 августа смог отступил: концентрация загрязняющих веществ в городе снизилась в пять раз.

В МЧС объяснили, что причиной запаха гари могут быть три лесных пожара в Рязанской области. Врио главы области Павел Малков сообщал, что в связи с этим в трех ее районах введен режим чрезвычайной ситуации.