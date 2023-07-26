Москвичей предупредили о ливне с грозой и градом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В среду, 26 июля, в Москве ожидаются ливень с грозой и градом, а также шквалистый ветер до 20 м/с, сообщается на сайте столичного главка МЧС. Ухудшение погоды связано с прохождением через Москву системы фронтов.

В период с 11 часов с сохранением до конца суток 26 июля в Москве ожидается дождь, местами сильный, ливень, гроза, град. При грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15–20 м/с, — говорится в экстренном предупреждении МЧС.

В ведомстве порекомендовали водителям во время непогоды снижать скорость движения и увеличивать дистанцию между транспортными средствами, избегать внезапных маневров и не парковать машины под деревьями. Пешеходам в МЧС посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также не оставлять без присмотра детей.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал, что почти всю неделю в Москве будут идти дожди, перерывы между осадками составят максимум одни сутки. По прогнозу синоптика, первые дни дожди будут умеренные, а сильные ливни начнутся с четверга, 27 июля, который также обещает стать и самым теплым днем недели, с температурой до плюс 23 градусов.