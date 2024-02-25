Водителей и пешеходов предупредили об опасной погоде в Москве МЧС: вечером 25 февраля в Москве начнется ледяной дождь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гололед и ледяной дождь начнется в Москве вечером 25 февраля и продлится до утра следующего дня, говорится на сайте столичного главка МЧС России. В ведомстве предупредили водителей и пешеходов о гололеде. Автолюбителям рекомендовали снизить скорость движения, избегать внезапных маневров и парковаться подальше от деревьев. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 18:00 25 февраля с сохранением до 09:00 26 февраля местами в Москве ожидается ледяной дождь, гололед. На дорогах гололедица, — говорится в сообщении.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал, что в последнюю неделю февраля в Москве ожидается потепление. 26 февраля температура поднимется до +2 градусов, а к концу рабочей недели воздух прогреется до 4–5 градусов тепла, спрогнозировал метеоролог.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился прогнозом, что с 27 февраля в Москве ожидается ясная солнечная погода без осадков. По его словам, на следующей неделе ночи еще останутся морозными, однако днем солнце уже будет прогревать воздух до плюсовых температур.