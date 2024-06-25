Москвичей предупредили о кратковременных дождях в течение дня Гидрометцентр: в Москве 25 июня будет +24 градуса тепла и кратковременный дождь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Облачная погода с прояснениями и небольшой кратковременный дождь ожидаются в Москве во вторник, 25 июня, сообщает Гидрометцентр. Отмечается, что воздух в городе прогреется до +24 градусов.

В этот день ветер будет иметь северное и северо-западное направление, а также скорость 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба. Метеорологи предупредили, что ночью столбики термометров могут опуститься до +11.

Ранее Гидрометцентр предупредил, что в столице на среду, 26 июня, объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. По данным ведомства, местами порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

В свою очередь метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что в Москве не будет 33-градусной жары в ближайшие выходные, хотя погоду будет определять антициклон. Всю неделю, по ее словам, будет преобладать северный ветер, а это значит, что прогрев будет только за счет трансформации, а не за счет адвекции.

Она отметила, что температура воздуха в Москве будет повышаться постепенно и приблизится к показателю +25 градусов тепла к концу месяца. Возможно, 1 июля столбики термометров достигнут отметки в 27 градусов, добавила синоптик.