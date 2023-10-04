Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре во второй половине дня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве во второй половине дня ожидаются ветер, дождь, местами гроза. Власти столицы перевели городские службы в режим повышенной готовности из-за ожидающейся непогоды, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

Согласно данным синоптиков, сегодня в столице ожидаются сильный ветер, дождь, местами гроза. Наиболее сильными порывы ветра будут после 14:00 — они могут достигать 20 м/с, — сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он добавил, что на круглосуточном дежурстве сейчас находятся 1,5 тысячи аварийных бригад.

Жителям города разослали СМС-оповещения, людей также информируют о надвигающейся непогоде посредством СМИ и городских информационных табло.

МЧС также принимает меры по защите от порывов ветра жилых, нежилых и строящихся зданий, объектов транспорта и торговли. Под особым контролем находится работа систем жизнеобеспечения. Ресторанам и кафе рекомендовали закрыть летние веранды и укрепить все конструкции и зонты.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов заявил, что на этих выходных в Москве ожидается мокрый снег с дождем. По его словам, ночь с пятницы на субботу будет очень холодной, температура может опуститься до нуля градусов и ниже.