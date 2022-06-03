Москвичей предупредили о грозе и резких порывах ветра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей и гостей Москвы просят быть аккуратнее на улице из-за грядущей непогоды. В пятницу, 3 июня, в столице ожидаются грозы и сильный ветер. Как сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства, отдельные порывы могут достигнуть 17 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, сегодня до 15.00 в столице местами ожидаются грозы, дождь, сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Москвичей просят соблюдать все правила безопасности при непогоде. Например, не пытаться укрыться от дождя под деревьями, не парковать возле них машины. Также желательно обходить стороной любые шаткие конструкции, такие как рекламные щиты.

Следом представители ведомства обновили информацию: по их сведениям, непогода продержится до 20:00.

Ранее синоптики сообщили, что этим летом в России не стоит ждать резких перепадов температуры. Она будет близкой к климатической норме: не ожидается ни аномального холода, ни сорокаградусной жары. В целом погода в летние месяцы будет комфортной для россиян, отметили метеорологи.