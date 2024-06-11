Москвичей предупредили о грозе, дожде и граде Дождь, гроза и град обрушатся на Москву 11 июня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дождь, гроза и град обрушатся на Москву во вторник, 11 июня, предупредил Гидрометцентр России. Согласно прогнозу синоптиков, днем будет облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь, местами сильный.

В ряде районов синоптики ожидают грозу и град. В течение дня прогнозируют южный ветер 7-12 метров в секунду. Во время непогоды возможны порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха составит 24-26 градусов. Столбики термометров в Московской области покажут 21-26 градусов тепла, на востоке региона воздух прогреется до 30 градусов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в среду, 12 июня, в Москве ожидается «мегаливень». По словам синоптика, в российской столице за предстоящие пять дней может выпасть около 100 мм осадков, что составляет 130% от месячной нормы. По его словам, в дневные часы в столице на протяжении всех рабочих дней ожидается от 20 до 25 градусов тепла.