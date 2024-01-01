Москвичей предупредили о гололедице 1 января РИАМО: 1 января в Москве ожидаются гололедица и до 11 градусов мороза

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Метеорологи ожидают облачную погоду с прояснениями в столице и Московской области 1 января 2024 года, сообщает РИАМО. По данным агентства, температура воздуха опустится от минус 11 до минус 13 градусов.

Отмечается, что преимущественно в области осадков не будет, при этом образуется сильная гололедица. Синоптики прогнозируют северо-западный и северный ветер, порывы которого будут достигать девяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.

Ранее метеоролог Александр Шувалов пояснил, что похолодание, которое начнется 31 декабря, продержится всю первую неделю 2024 года. Отклонение от нормы составит порядка 15 градусов, а температура воздуха достигнет минус 20.

В то же время синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что 2023 год в Москве стал одним из шести наиболее теплых с 1879 года. Она подчеркнула, что год был теплым, а средняя годовая температура воздуха превысила норму на 0,9 градуса. Специалист отметила, что самые большие положительные аномалии температуры зафиксированы в марте, апреле, августе и сентябре. В то же время в 2023 году только четыре месяца отмечались отрицательной аномалией, самая крупная пришлась на июль — −1,3 градуса.