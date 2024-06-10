Москвичей предупредили о дождливой неделе Синоптик Ильин: на этой неделе в Москве ожидаются дожди

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На этой неделе в столице ожидаются дожди, также может пойти град, рассказал специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с «Вечерней Москвой». По словам синоптика, осадки начнутся со вторника, 11 июня.

Как сообщил Ильин, дожди продлятся до четверга, 13 июня. За три дня выпадет примерно половина или даже чуть больше половины месячной нормы осадков, возможны локальные подтопления. При этом тропических ливней, обещанных ранее, в Москве не будет, добавил синоптик.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также предупреждал, что рабочая неделя с 10 по 14 июня в Москве и Санкт-Петербурге будет дождливой. Температура воздуха в столице превысит климатическую норму на три–четыре градуса. В ночные часы в Москве температура воздуха будет в районе 15 градусов, а днем воздух прогреется до 24–29 градусов, отметил Вильфанд. Солнце будет появляться, но реже, чем на предыдущей неделе, уточнил синоптик.

Ранее специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ рассказали, что вспышка на Солнце, произошедшая 8 июня, может «зацепить» Землю облаками плазмы 10 июня. По их данным, прямого удара магнитной бури по планете не прогнозируется, но тем не менее метеозависимые люди могут ощутить головные боли.