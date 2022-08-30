Москвичей предупредили о дожде с грозой В МЧС предупредили москвичей о дожде с грозой

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Вечером 30 августа в столице ожидается сильный дождь с грозой и порывами ветра до 17 метров в секунду, сообщается на официальном сайте столичного главка МЧС России. Такая погода продержится в Москве до завтрашнего утра. В ведомстве призвали москвичей не стоять под деревьями и обходить рекламные щиты.

Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа 30 августа с сохранением до 06:00 утра 31 августа в г. Москве ожидаются грозы с дождем. При грозе порывы ветра 15–17 м/с.​, — отметили в МЧС.

Ранее Гидрометцентр России объявил в Москве «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в начале сентября прихода бабьего лета ожидать не стоит. Однако, по его словам, этой осенью оно все же ожидается. Он отметил, что в осенний период тепло ненадолго возвращается после холодной и промозглой погоды. Эксперт также напомнил, что в первые дни сентября в Москве резко понизится температура воздуха — днем столбики термометров упадут на 15–18 градусов.