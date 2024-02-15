Таксисты попросили москвичей пересесть на метро из-за снегопадов Служба такси попросила жителей Москвы пользоваться метро из-за снегопадов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Служба московского такси попросила жителей и гостей столицы пользоваться метро и электричками для поездок из-за обильных снегопадов. Граждан предупредили, что дороги сильно загружены.

Снегопад затянулся, и дороги загружены. Оставайтесь дома или воспользуйтесь метро, МЦК или МЦД. Сегодня так быстрее, честно, — говорится в сообщении одного из столичных сервисов.

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова ранее сообщила, что сильный снегопад в Москве закончится после полудня, в интервале с 12:00 до 15:00 по мск. Она подчеркнула, что прирост снежного покрова в столичном регионе в среднем составил 9 см. По словам синоптика, осадки сохранятся в Москве еще в ближайшие два-три дня, но интенсивность снегопадов снизится.

Ранее жители нескольких районов и городов в Ростовской области остались без света из-за аварий после сильных снегопадов. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что массовые отключения электроэнергии произошли из-за налипания мокрого снега на линиях электропередачи. По его словам, к восстановительным работам привлекли более 90 бригад, сотрудников перевели на круглосуточный режим работы.