Москвичей попросили остерегаться лжекоммунальщиков в длинные выходные Заммэра Москвы Бирюков предупредил о возможных визитах лжекоммунальщиков в выходные

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителям столицы следует остерегаться мошенников, которые могут прийти к ним в квартиры в длинные выходные под видом сотрудников коммунальных служб, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, слова которого приводит РИА Новости. Заммэра напомнил, что сотрудники коммунальных служб, за исключением аварийных ситуаций, никогда не приходят без предупреждения, а выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан и в заранее согласованное время.

Он добавил, что москвичам следует сохранять бдительность, не впускать визитеров и не приобретать у них дорогостоящее оборудование, которое может представлять реальную опасность при эксплуатации. Сведения же о планируемых проверках заранее размещаются на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, которая проводит проверку.

Любые внезапные проверки незаконны, если к вам пришли с такой проверкой, это — мошенники, о визите которых следует сразу сообщить в полицию, — подчеркнул Бирюков.

Ранее пожилой житель Челябинской области стал жертвой мошенницы, которая представилась сотрудницей коммунальных служб и похитила у пенсионера 745 тысяч рублей. Женщина заявила о необходимости проверить состояние трубопровода в доме, после чего пенсионер впустил ее, а после ее ухода обнаружил пропажу денег из шкатулки. По горячим следам мошенницу задержали, она созналась в преступлении, а дома у нее была обнаружена часть похищенных средств — более 500 тысяч рублей.