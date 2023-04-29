Прохожие обнаружили в Москве-реке сильно заиленный труп мужчины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жители столицы увидели в Москве-реке проплывавший труп и вызвали спасателей, сообщил Telegram-канал SHOT. Прибывшие на место ЧП специалисты вытащили тело мужчины из воды в районе Большого Москворецкого моста.

По информации очевидцев, труп был сильно заилен. Сотрудники полиции выясняют причины гибели мужчины.

Ранее дайвер-любитель нашел два трупа на дне Беловежского пруда в Можайском районе Москвы. После передачи информации об обнаружении тел в экстренные службы водоем оцепила полиция, место ЧП обследовали водолазы.

В начале апреля в Санкт-Петербурге из Обводного канала достали тело мужчины в возрасте около 30 лет. По словам сотрудников экстренных служб, состояние трупа указывало на то, что он мог пролежать в воде длительное время.