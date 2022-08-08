Москвичей испугал факел нефтеперерабатывающего завода в Капотне

Фото: Социальные сети

Москвичей испугал факел столичного нефтеперерабатывающего завода, расположенного в районе капотни. В ночь на 8 августа он горит сильнее обычного, освещая всю округу. Сообщения соответствующего содержания и видео происходящего появились в социальных сетях.

На кадрах видно, как из заводской трубы вырывается очень всокий столб пламени. В комментариях некоторые пользователи, наблюдавшие за происхдящим издалека, даже предположили, что начался пожар.

Как написал Telegram-канал «Осторожно, новости», подобное в МНПЗ случается периодически. на предприятии в таких сиутациях говорят, что там идут плановые работы и просто сжигается топливо.