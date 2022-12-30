Москвичей эвакуировали из ТЦ «Ривьера» на Автозаводской улице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Телеканал «Москва 24» сообщил об эвакуации людей из торгового центра «Ривьера» на улице Автозаводская Даниловского района столицы. О причинах вывода москвичей из здания не сообщается. Телеканал также сообщает об эвакуации граждан из ТЦ «Речной» около станции метро «Речной вокзал», причины также неизвестны. На месте работают экстренные службы.

25 декабря Telegram-канал SHOT сообщил об эвакуации порядка 2600 человек из Московского международного Дома музыки на Космодамианской набережной из-за угрозы взрыва. В пресс-службе МВД по Москве в тот же день сообщили NEWS.ru, что информации об эвакуации из-за угрозы взрыва из Дома музыки пока не поступало.

Ранее в магазине OBI в ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье вспыхнул пожар. В результате ЧП погиб один человек — охранник ТЦ. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).