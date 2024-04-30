Москвичей экстренно предупредили об усилении ветра МЧС: в Москве ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Усиление ветра ожидается на территории Москвы в ближайшие часы и до конца вторника, 30 апреля, сообщили в пресс-службе МЧС России. Согласно данным ведомства, в столице прогнозируются порывы скоростью до 17 метров в секунду.

Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях. <...> По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа с сохранением до конца суток 30 апреля в городе Москве ожидается усиление ветра до 17 м/с, — говорится в публикации.

Жителям и гостям Москвы рекомендуется снизить скорость движения на транспорте, увеличить дистанцию между машинами и избегать внезапных маневров на дорогах. Кроме того, следует парковать автомобили вдали от деревьев. Также рекомендуется обходить рекламные щиты, шаткие конструкции, не находиться под деревьями и не оставлять детей одних.

Ранее СМИ сообщали, что в Москве затопило станцию метро «Белорусская» из-за мощного ливня. Многие пассажиры боялись выйти на улицу, столичные коммунальщики работали в усиленном режиме. Всего на улицах города дежурили 300 бригад и порядка 290 единиц техники «Мосводостока».

Позднее появились кадры заполненных водой улиц и проспектов в Москве из-за мощного ливня. Жителям и гостям города рекомендовали соблюдать осторожность на улице во время непогоды.